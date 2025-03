Rebeka Masarova Imago

Rebeka Masarova (WTA 168) si è dovuta arrendere dopo una dura battaglia nel terzo turno del WTA 1000 di Miami a Danielle Collins (15) per 6-4 3-6 6-3.

Alla 25enne non è mancato molto per compiere un nuovo exploit dopo aver eliminato in precedenza Donna Vekic (19). La campionessa uscente del torneo ha fatto la differenza sulla basilese dimostrandosi più efficace nelle situazioni di palle break.

La rossocrociata può comunque ritenersi soddisfatta della sua prestazione in Florida, che le permetterà di migliorare la sua classifica di circa 25 posizioni.