Partita di gran maturità KEY

Grazie alla qualificazione al secondo turno degli US Open Leandro Riedi (ATP 435) ha ottenuto il suo miglior risultato in uno Slam.

Il turgoviese ha giocato una gran partita contro Pedro Martinez (66) e si è imposto per 6-4 6-2 6-3, risultato che rispecchia correttamente un match condotto con cattiveria agonistica e maturità dal 23enne, capace pure di uscire da una brutta situazione nella terza frazione (sotto 0-40 nel 6o game).

Ha vinto in tre set pure Jannik Sinner (1), che ha fugato ogni dubbio sulla sua condizione fisica con un imperioso 6-1 6-1 6-2 su Vit Kopriva (89).