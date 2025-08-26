  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

US Open Miglior risultato per Riedi in un torneo del Grande Slam

Swisstxt

26.8.2025 - 21:51

Partita di gran maturità
Partita di gran maturità
KEY

Grazie alla qualificazione al secondo turno degli US Open Leandro Riedi (ATP 435) ha ottenuto il suo miglior risultato in uno Slam.

SwissTXT

26.08.2025, 21:51

26.08.2025, 21:57

Il turgoviese ha giocato una gran partita contro Pedro Martinez (66) e si è imposto per 6-4 6-2 6-3, risultato che rispecchia correttamente un match condotto con cattiveria agonistica e maturità dal 23enne, capace pure di uscire da una brutta situazione nella terza frazione (sotto 0-40 nel 6o game).

Ha vinto in tre set pure Jannik Sinner (1), che ha fugato ogni dubbio sulla sua condizione fisica con un imperioso 6-1 6-1 6-2 su Vit Kopriva (89).

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»

Video correlati

Bellinzona – Yverdon 0:0

Bellinzona – Yverdon 0:0

Challenge League | 5° turno | stagione 25/26

26.08.2025

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Challenge League | 5° turno | stagione 25/26

26.08.2025

Kairat Almaty – Celtic 3:2 d. p.

Kairat Almaty – Celtic 3:2 d. p.

UEFA Champions League | Playoff ritorno | Saison 25/26

26.08.2025

Bellinzona – Yverdon 0:0

Bellinzona – Yverdon 0:0

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Kairat Almaty – Celtic 3:2 d. p.

Kairat Almaty – Celtic 3:2 d. p.

Più video

Altre notizie

US Open. Golubic rimonta Boisson e supera il primo turno

US OpenGolubic rimonta Boisson e supera il primo turno

Dagli US Open. Belinda Bencic si racconta: «Amo essere mamma, ma certe domande sono private»

Dagli US OpenBelinda Bencic si racconta: «Amo essere mamma, ma certe domande sono private»

Nonostante l'inizio positivo degli US Open. I problemi fisici mettono a dura prova Djokovic: «Vorrei avere 19 anni»

Nonostante l'inizio positivo degli US OpenI problemi fisici mettono a dura prova Djokovic: «Vorrei avere 19 anni»