impresa eliminando ai 1/16 del Masters 1000 di Cincinnati Alcaraz (3).

Monfils (ATP 46) è riuscito a mettere a segno ancora un’ Il 37enne si è imposto sul 21enne per 4-6 7-6 (7/5) 6-4 in un incontro disputato su due giorni. Hanno invece già superato gli ottavi Sinner (1), che nel giorno del 23o compleanno ha approfittato del ritiro dell’australiano Jordan Thompson (32), e Andrey Rublev (6), che si ritroveranno di fronte al prossimo turno. Avanti pure Zverev (4), ma non Ruud (8). In campo femminile avanza facilmente Swiatek (1) con un doppio 6-2 all'ucraina Kostyuk (21).

