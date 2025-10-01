  1. Clienti privati
Tennis Gaël Monfils (ATP 53) annuncia il suo ritiro a fine 2026

Swisstxt

1.10.2025 - 09:01

Gaël Monfils
Gaël Monfils
Keystone

Gaël Monfils (ATP 53), uno dei giocatori più spettacolari e apprezzati del circuito, ha annunciato sui social media che si ritirerà alla fine del 2026.

SwissTXT

01.10.2025, 09:01

01.10.2025, 09:12

«Dopo aver festeggiato i miei 39 anni vorrei far sapere che il prossimo anno sarà il mio ultimo come professionista (...) Sebbene questo sport sia della massima importanza per me, è con la più grande serenità che mi ritiro alla fine della stagione 2026».

Il parigino (miglior ranking 6o nel 2016), ha vinto finora 13 titoli distribuiti su 12 dei 24 anni di professionismo, l’ultimo ad Auckland a gennaio di quest’anno.

