Gael Monfils Keystone

Gael Monfils (ATP 41) ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Australian Open grazie al 3-6 7-5 7-6 (7/1) 6-4 rifilato al più quotato Taylor Fritz (4).

Swisstxt

In campo femminile tutto facile per Iga Swiatek (WTA 2), che ha concesso un solo game a Emma Raducanu (61). La polacca si è infatti imposta con il risultato di 6-1 6-0 in 1h11' di gioco.