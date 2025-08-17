Monica Seles (foto d'archivio) imago images/Shutterstock

Monica Seles, vincitrice di nove titoli del Grande Slam, ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia grave, una malattia autoimmune neuromuscolare. Una storia di successo e dolore.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Monica Seles ha rivelato di essere affetta da una rara e grave malattia che colpisce i muscoli: la miastenia grave.

La ex tennista notò i primi sintomi della malattia, che può interessare diverse parti del corpo, inclusi i muscoli oculari, circa cinque anni fa.

«Giocavo a tennis con dei bambini o con la famiglia e mancavo la palla».

Ancora senza una cura, la 51enne ha deciso di condividere la sua esperienza per educare il pubblico sulla malattia.

La sua carriera è stata contornata da ben 9 titoli in tornei del Grande Slam, dalla rivalità con Martina Hingis e dall'attentato che subì ad Amburgo nel 1993, quando fu pugnalata alle spalle da uno spettatore. Mostra di più

Gli amanti del tennis nati alcuni anni fa non l'avranno certo dimenticata: parliamo di Monica Seles, celebre per i suoi nove titoli del Grande Slam e per la rivalità contro la svizzera Martina Hingis.

Colei che si batté per i colori della Jugoslavia, prima di richiedere la cittadinanza statunitense, ha recentemente condiviso che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia grave, una malattia autoimmune neuromuscolare, che colpisce i muscoli.

Come riportato dalla «BBC», la 51enne ha deciso di rendere pubblica la sua condizione per sensibilizzare l'opinione pubblica prima dell'imminente US Open.

I primi sintomi della malattia, che può interessare diverse parti del corpo, inclusi i muscoli oculari, sono stati notati circa cinque anni fa. «Giocavo a tennis con dei bambini o con la famiglia e mancavo la palla», ha raccontato Seles all'Associated Press. «Vedevo due palline. Sono sintomi che non puoi ignorare».

Seles ha impiegato del tempo per accettare la diagnosi e parlarne apertamente, poiché la malattia influisce notevolmente sulla sua vita quotidiana. Ha scelto di condividere la sua esperienza per educare il pubblico su questa malattia, attualmente senza cura.

Una carriera straordinaria

La carriera di Seles è stata straordinaria: ha vinto otto titoli importanti entro i 19 anni, iniziando con il suo primo trionfo al Roland Garros nel 1990 a soli 16 anni.

Per anni l'americana è stata la grande rivale di Martina Hingis, con la quale nel 2001 giocò pure in doppio, vincendo a Sydney contro le allora imbattute sorelle Williams.

Martina Hingis (sinistra) e Monica Seles (2002) KEYSTONE

Il grave attentato

Tuttavia, la sua carriera della nativa di Novi Sad, oggi Serbia, ha subito un duro colpo quando è stata accoltellata da un fan durante un match ad Amburgo nel 1993, evento che l'ha costretta a prendersi una pausa dallo sport.

Monica Seles soccorsa dopo essere stata pugnalata alle spalle da uno spettatore il 30 aprile 1993 a Amburgo, nel corso di un match. KEYSTONE

Il diritto a due mani

Sui campi da tennis, il suo marchio di fabbrica fu forgiato dal padre, che fin da piccola le insegnò a colpire la pallina a due mani, rovescio e diritto compreso. Micidiale.

L'ultimo match della grande tennista risale al 2003, quando a soli 30 anni chiuse la carriera con un totale di 53 tornei vinti e 178 settimane trascorse al primo posto del ranking mondiale.