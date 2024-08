Alexei Poyprin KEY

Alexei Poyprin (ATP 30) ha conquistato il successo più importante della sua carriera andando a vincere il Masters 1000 di Montréal.

Swisstxt

In finale ha battuto per 6-2 6-4 Andrey Rublev (8). L'australiano in carriera finora si era imposto in due ATP 250, nel 2021 a Singapore e nel 2023 a Umago. In Croazia all'ultimo atto aveva battuto Stan Wawrinka (147), che ha recentemente eliminato anche alle Olimpiadi di Parigi. Il 25enne contro il russo ha messo in mostra un servizio efficace e un ottimo gioco d'attacco, e nemmeno il controbreak subito nel secondo set ha intaccato le sue sicurezze.

Swisstxt