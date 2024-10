Mpetshi Perricard KEY

Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50) ha sorprendentemente trionfato agli Swiss Indoors di Basilea.

In finale il giovane transalpino ha battuto in due set Ben Shelton (23) per 6-4 7-6 (7/4).

Il 21enne si è ancora una volta dimostrato intrattabile alla battuta (3 sole palle break concesse e 109 ace piazzati in tutto il torneo), trovando il break decisivo nel primo set al terzo gioco.

Nel secondo parziale si è invece dovuti passare dal tie-break, che ha premiato il francese.

Per Mpetshi Perricard si tratta della seconda vittoria sul circuito, la prima in un ATP 500.

