Una straordinaria Karolina Muchova (WTA 9) si è imposta 6-2 1-6 7-6 (10/12) in semifinale a Wimbledon su Coco Gauff (7) e sabato andrà alla caccia del suo primo Slam.

Tennis Muchova vince e vola in finale a Wimbledon

Dopo un primo set impreciso della statunitense, Gauff è rientrata in partita imponendosi agevolmente nella seconda frazione, senza concedere neppure una palla break e strappando due turni di battuta all'avversaria.

Al terzo set, il match ha visto le tenniste rispondersi colpo su colpo sino a un tiratissimo super tie-break, dove il sangue freddo e il maggior coraggio di Muchova hanno fatto la differenza.