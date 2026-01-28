Amara uscita ai quarti di finale per Lorenzo Musetti agli Australian Open. Foto: Keystone

Dramma degli infortuni nei quarti di finale degli Australian Open: l'italiano Lorenzo Musetti conduce due set a zero contro Novak Djokovic prima di subire un infortunio e doversi ritirare nel terzo set.

Tobias Benz Luca Betschart

Lorenzo Musetti (ATP 5) ha tutto sotto controllo nel quarto di finale contro Novak Djokovic (ATP 3), vincendo i primi due set per 6-4 e 6-3 ed è sulla buona strada per avanzare alle semifinali degli Australian Open.

Ma poi l'italiano viene ostacolato da un infortunio e deve ritirarsi dal match sull'1 a 3 del terzo set.

Musetti scompare negli spogliatoi in lacrime e Djokovic si presenta per l'intervista sulla vittoria che non credeva più possibile. «Non so cosa dire. Mi dispiace molto per lui. Era chiaramente il giocatore migliore, io stavo tornando a casa. Nello sport succedono cose del genere».

Nole incontrerà in semifinale il vincitore del match tra l'italiano Jannik Sinner e Ben Shelton.