italiano è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla coscia destra.
Quarto di finale decisamente sfortunato per Lorenzo Musetti (ATP 5): avanti due set su contro Novak Djokovic (4), l’ Dopo due frazioni giocate ad alto livello, il toscano ha poi dovuto abbandonare la partita nel corso del terzo set quando conduceva per 6-4 6-3 1-3. Il serbo, che aveva già beneficiato del forfait di Jakub Mensik (17) prima ancora di scendere in campo per gli ottavi, affronterà per un posto in finale uno tra Jannik Sinner (2), duplice campione in carica, o Ben Shelton (7)