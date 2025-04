Lorenzo Musetti Keystone

I quarti del Masters 1000 di Monte Carlo hanno riservato una sola vera sorpresa: il primo approdo in semifinale in un torneo di questo calibro di Lorenzo Musetti (ATP 16) che ha pure ottenuto il primo successo nei confronti diretti con Stefanos Tsitsipas (8), superato in rimonta 1-6 6-3 6-4.

L'italiano sfiderà Alex de Minaur (10), che ha rifilato un perentorio doppio 6-0 in 44' a Grigor Dimitrov (18).

Ha sudato parecchio di più Carlos Alcaraz (3) per avere ragione di Arthur Fils (15) per 4-6 7-5 6-3. Lo spagnolo ora affronterà il connazionale Alejandro Davidovich-Fokina (42).