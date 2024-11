Il cerchio si è chiuso KEY

. E' con un pizzico di ironia che Rafael Nadal ha commentato la sconfitta con Botic van de Zandschulp, ultima tappa di un lungo e glorioso percorso.

«Ho perso in Coppa Davis sia il primo, sia l'ultimo match della mia carriera: il cerchio si è chiuso» «La gente si ricorderà di me per i titoli vinti – ha sottolineato lo spagnolo – ma io vorrei soprattutto che si pensasse a Rafael Nadal come a una brava persona di un piccolo villaggio sull'isola di Maiorca». «Sono solo un ragazzo che ha inseguito i suoi sogni», ha concluso il vincitore di 22 tornei del Grande Slam.

