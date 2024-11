Rafael Nadal Reuters

Acclamato durante tutto il confronto dal pubblico spagnolo presente a Malaga, un combattivo Rafael Nadal (ATP 154) è uscito sconfitto da quella che potrebbe essere la sua ultima partita della carriera.

Fino al 4:4 del primo set, il lieto fine era possibile anche per Nadal e per i tanti tifosi spagnoli che erano venuti allo stadio apposta per lui.

In seguito, l'olandese Botic van de Zandschulp, 80° classificato al mondo, ha avuto la meglio, anche se l'icona del tennis ha creato un po' di emozione con il suo unico break dopo essere andato sotto di 1:4 nel secondo set.

Lo spagnolo, che poco più di un mese fa aveva annunciato che la Coppa Davis di Malaga sarebbe stata la sua ultima apparizione come tennista professionista, non giocava nel tour dai Giochi Olimpici di Parigi.

Affinché Rafa abbia un'altra possibilità di tornare in campo, Carlos Alcaraz dovrà vincere la sua sfida di singolare e pure il doppio contro Tallon Griekspoor.

