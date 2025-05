Nadal scoppia in lacrime agli Open di Francia sotto lo sguardo di Federer e Nole

Ocra ovunque, dal Court Philippe-Chartrier ai vestiti degli spettatori: l'Open di Francia ha reso un commovente omaggio a Rafael Nadal, vincitore... quattordici volte nel corso del torneo.

Keystone-SDA ATS

Intorno alle 18, il nome «Rafa» riecheggiava sul Centrale, desideroso di celebrare il «più grande giocatore della storia dell'Open di Francia», secondo l'annunciatore, sul campo in terra battuta dove tutto è iniziato per lui.

«Non avete idea di quanto sia gratificante sentirsi amati e apprezzati nel luogo che più significa per voi», ha detto il presentatore, in francese, mentre i due campioni in carica di Parigi, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, lo guardavano.

Per l'occasione sono state distribuite agli spettatori magliette bianche e ocra «Merci Rafa».

Un impronta per l'eternità

Nadal non è riuscito a trattenere le lacrime quando gli assistenti del torneo - responsabili della manutenzione del campo, dell'accredito e dell'autista ufficiale - sono scesi in campo.

Al termine della cerimonia, gli organizzatori hanno rivelato che l'impronta della scarpa destra di «Rafa» sarebbe rimasta incisa «per l'eternità» sul Centre Court, proprio accanto alla rete.

L'impronta di Nadal. KEYSTONE

Pochi istanti prima, i suoi tre «amici» Roger Federer, Andy Murray e Novak Djokovic avevano sostituito le loro polo con delle tute per rendere omaggio al loro ex rivale e, tra loro, combinare 69 titoli del Grande Slam sul Centre Court.

D sinistra a destra: Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. KEYSTONE

«Mi hai fatto passare dei momenti difficili in campo e ho apprezzato molto il fatto di dovermi spingere al limite ogni giorno per essere competitivo con te. Significa molto che siate tutti qui», ha ringraziato umilmente Nadal.