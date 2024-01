Nadal fa affari coi sauditi, si scatena l'ira dei tifosi più accaniti

Rafa Nadal. Twitter

Negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha puntato molto sullo sport, vorrebbe ospitare la Coppa del Mondo di calcio maschile nel 2034, oltre che le Olimpiadi. Il Paese ha anche deciso di investire molto nel tennis ed ha scelto Nadal come suo ambasciatore.

Hai fretta? blue News riassume per te Rafael Nadal ha annunciato di essere il nuovo ambasciatore per lo sport in Arabia Saudita.

Non si conosce la cifra di tale accordo, ma a molti tifosi del maiorchino la decisione del loro idolo non è piaciuta.

John McEnroe si era già espresso contro la possibilità di giocare le WTA Finals nel Paese arabo. Mostra di più

Sulla via per tornare a casa, dopo aver dovuto rinunciare agli Australian Open per l'ennesimo problema fisico, Rafael Nadal si è fermato in Arabia Saudita.

Villeggiatura?

No. Il tennista spagnolo ha firmato un accordo multimilionario per diventare ambasciatore del tennis nel Paese saudita.

Il 38enne ha detto di voler «aiutare lo sport a crescere in lungo e in largo per il mondo».

I sauditi, che negli ultimi anni hanno investito in modo significativo nella Formula 1, nel calcio, nel golf e nella boxe, vogliono giocare un ruolo chiave nel futuro del tennis.

Infatti, le prossime Next Gen ATP Finals non si giocheranno più in Italia ma a Gedda, in Arabia Saudita. Inoltre, i sauditi stanno provando a convincere la WTA per ospitare la Billie Jean King Cup e le WTA Finals.

La reazione alla proposta da parte dell'ex campione americano John McEnroe è stata lapidaria: «I soldi parlano. Personalmente, non sono assolutamente d'accordo, sia per il golf che per il tennis. Le donne giocheranno lì le finali WTA? Ma stiamo scherzando? Perché trattano così bene le donne? Questo mi fa ridere».

La decisione di Nadal fa arrabbiare i suoi fan

Va da sé che la decisione di Nadal di diventare ambasciatore della Federazione tennistica saudita sarà un'enorme spinta per il Paese mediorientale verso questo sport.

Il tennista di Manacor ha ammesso che il 2024 sarà «probabilmente» la sua ultima stagione nel circuito - semmai rientrerà. Ora il 37enne sta cercando di costruirsi una vita dopo il tennis.

Ma la sua decisione di fare affari con i sauditi sta facendo arrabbiare molti dei suoi fan.

«Ero il più grande fan di Nadal in assoluto. Ma ora sto piangendo nella mia stanza. Ha venduto la sua anima per denaro. È finita. Ho chiuso con lui», ha scritto categorico oggi un ex tifoso del maiorchino.

«Djokovic non accetterebbe mai denaro per il marketing dal regime saudita. Questa è una cosa più grande dello sport. Mossa vergognosa di Rafa», ha scritto un altro utente sul profilo X (prima Twitter) di Rafa Nadal.

Secondo Forbes infatti, al termine del 2022 il tennista aveva già incassato più di 500 milioni di dollari.

Nadal corre ai ripari: «Voglio aiutare questo sport a crescere»

Dopo l'annuncio di lunedì, postato anche sui suoi profili social, il vincitore di 22 tornei del grande Slam ha pensato di correre subito ai ripari:

«Ovunque si guardi in Arabia Saudita, si vedono crescita e progresso e sono entusiasta di farne parte. Continuo a giocare a tennis perché amo questo sport. Ma oltre a giocare, voglio aiutare questo sport a crescere in tutto il mondo e in Arabia Saudita c'è un vero potenziale».

«I ragazzi presenti oggi guardano al futuro e hanno una vera passione per tutti gli sport. Se posso aiutarli a prendere in mano una racchetta o semplicemente a mettersi in forma e a godere dei benefici di una vita sana, allora sarò felice di aver fatto la differenza», ha detto il 38enne.

Growth and progress that’s important to see and the STF is working on that.

In a recent visit I saw the interest in both aspects and I want to be part of that role of growing the sport of tennis around the world.

The kids are looking to the future and I saw they are passionate… pic.twitter.com/vF3VaJXazH — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 15, 2024

«Sportwashing»?

Amnesty International ha già, in passato, accusato l'Arabia Saudita di usare lo sport per ripulire la sua cattiva reputazione, una pratica nota come «sportswashing».

La tennista polacca Iga Swaitek, interpellata sulla decisione di Nadal durante la conferenza stampa degli Australian Open in fase di svolgimento, ha così commentato:

«È sempre stato difficile per me dire se si tratta di una cosa buona oppure no, perché la vita non è facile per le donne in queste zone. Sembra però che questi Paesi vogliano cambiare e migliorare, sia politicamente che socialmente. Non è facile decidere».

Rimane il fatto che molti non vedono di buon occhio la decisione di Rafa Nadal, il quale sembra, abbia fatto la mossa più azzardata della sua carriera.