Rafael Nadal deve fare le valigie dopo il primo turno. Keystone

Rafael Nadal ha perso in tre set contro Alexander Zverev al primo turno del Roland Garros. Dopo la sconfitta il 14 volte vincitore a Parigi ha lasciato aperta la possibilità che si tratti della sua ultima apparizione nel suo torneo preferito.

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Rafael Nadal, 14 volte vincitore degli Open di Francia, ha perso al debutto contro Alexander Zverev in tre set.

Lo spagnolo ha lasciato aperta la possibilità di giocare ancora agli Open di Francia.

Anche Zverev ha avuto parole di elogio per il suo avversario iberico. Mostra di più

Dopo la sconfitta subita contro Alexander Zverev, Rafael Nadal si è rivolto agli spettatori, che lo hanno sostenuto a gran voce. «Non sono sicuro al cento per cento che sia stata l'ultima volta, ma se lo è stata, allora mi sono divertito», ha detto lo spagnolo.

In ogni caso, il 37enne non vuole escludere del tutto un ritorno: «È difficile per me dire cosa mi riserverà il futuro, ma è molto probabile che non giocherò più al Roland Garros».

Nonostante ciò, l'iberico si sente meglio rispetto a due mesi fa: «Ho giocato a un buon livello contro Zverev rispetto a quanto fatto nelle settimane precedenti».

«Forse tra due mesi dirò che è abbastanza, che non ho più nulla da dare. Ma non mi sento ancora così».

Ciò che è chiaro, tuttavia, è che la sua carriera continuerà ancora un po'. «Ho alcuni obiettivi davanti a me», ha chiarito Nadal. Non ultimo i Giochi Olimpici di Parigi di quest'estate: «Questo appuntamento mi motiva. Per me è una nuova opportunità e voglio prepararmi al meglio».

"It's more than enough"



Il 37enne ha ancora una grande passione per questo sport e per la competizione e, rivolgendosi ai tifosi, ha proseguito: «È così speciale per me sentire questo amore nel posto che amo di più. Durante la pausa per l'infortunio ho affrontato molte cose, con il sogno di giocare di nuovo qui».

Il fatto di trovarsi contro un giocatore del calibro di Zverev al primo turno non era certo l'ideale: «Ero pronto, ho avuto le mie occasioni, ma non è stato sufficiente contro un grande giocatore come Alexander».

Ripensando ai suoi precedenti successi a Parigi, l'atleta di Manacor ha poi commentato: «Non avrei mai sognato da bambino di essere qui a quasi 38 anni, con tutti i successi che ho ottenuto. È stato un viaggio meraviglioso».

Il 22 volte campione del Grande Slam ha vinto il torneo di Parigi 14 volte. E c'è una piccola possibilità che segua un altro trionfo: «Spero di rivedervi qui l'anno prossimo, ma non lo so. Merci beaucoup!».

Zverev: «Non è il mio momento, è il momento di Rafa»

Da parte sua, Zverev ha guardato quasi colpevolmente oltre la rete il re della terra battuta dopo la vittoria e si è astenuto da qualsiasi gesto di celebrazione.

Nell'intervista a bordo campo ha ringraziato lo spagnolo: «È un grande onore. Ho visto Rafa giocare per tutta la mia infanzia e sono fortunato a poterlo fare contro di lui. Non è il mio momento, è il momento di Rafa, quindi non dirò molto», ha concluso celermente prima di lasciare il grande palcoscenico al fenomeno di Maiorca.