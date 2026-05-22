Mariano Navone Keystone

L'ATP 250 di Ginevra avrà un nuovo campione: Casper Ruud (ATP 17) è infatti stato sconfitto da Mariano Navone (42), che in finale sfiderà il giovane Learner Tien (20), capace di battere in tre set Alexander Bublik (10).

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L'argentino si è imposto con il risultato di 7-5 6-2 sul norvegese, che non ha certamente mostrato il suo miglior tennis e non potrà così confermarsi a Ginevra dove ha già vinto tre volte (tra cui l'anno scorso).

Dominato il primo set e l'inizio del secondo Tien ha poi subito la risalita di Bublik, che si è poi arreso per 6-1 6-4 7-6 (7/5).