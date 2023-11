Anche Marketa Vondrousova se l'è presa con la WTA. IMAGO/CTK Photo

«Ho l'impressione che nessuno ci ascolti»: lunedì sera la ceca Marketa Vondrousova ha seguito l'esempio della numero 1 al mondo Aryna Sabalenka nel criticare aspramente la WTA per l'organizzazione delle Finals a Cancun.

Hai fretta? blue News riassume per te Marketa Vondrousova ha espresso grande delusione per le WTA Finals, criticando l'organizzazione e le condizioni del campo di gioco.

Anche la numero uno mondiale Aryna Sabalenka ha denunciato sui social media il «mancato rispetto» da parte della WTA e l'inadeguatezza dello stadio per il prestigioso torneo.

Dopo numerose controversie, Cancun è stata scelta come nuova sede per le WTA Finals solo poche settimane fa. Mostra di più

«Le mie prime WTA Finals (il nuovo nome dato ai Masters femminili ndr.) non assomigliano per niente a ciò che immaginavo. Lavoriamo duro tutto l'anno per raggiungere queste Finali e alla fine è una grande delusione», ha sbottato su Instagram la giocatrice ceca, quest'anno vincitrice del torneo di Wimbledon.

Anche la bielorussa Aryna Sabalenka aveva già espresso sui social network il suo disappunto per le condizioni del campo su cui si svolge l'importante competizione e per il «mancato rispetto» della WTA nei confronti delle giocatrici.

«Lo stadio non è affatto pronto per le partite e ho l'impressione che alla WTA non interessi assolutamente ciò che noi, che dovremmo giocare su questo campo, proviamo», ha proseguito la sua sparata Vondrousova.

La 24enne di Sokolov ha pure pubblicato un video di uno scambio della sua partita persa 7-6 6-0 contro Iga Swiatek durante il quale la palla rimbalzava in modo molto strano.

«Ho l'impressione che nessuno ci ascolti e che il nostro parere non interessi a nessuno. È molto triste», ha aggiunto l'attuale numero sei del ranking mondiale.

Il post di Vondrousova 31.10.2023

Le critiche piovono da mesi

La località turistica messicana è stata ufficialmente designata per ospitare il prestigioso torneo di fine stagione solo il 7 settembre, dopo che la WTA aveva scartato la possibilità di organizzare i Masters in Arabia Saudita, un'idea che aveva suscitato polemiche, in particolare tra le ex giocatrici Martina Navratilova e Chris Evert.

Le Finals riuniscono ogni anno le otto migliori giocatrici di singolare e le otto migliori coppie di doppio della stagione.

L'anno scorso si erano tenuti a Fort Worth, in Texas, dove a trionfare era stata la francese Caroline Garcia.