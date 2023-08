Dominik Stricker KEY

Le Next Gen Finals (12-19 novembre) si disputeranno per i prossimi 4 anni in Arabia Saudita.

L'ATP ha annunciato che dal 2023 al 2027 il torneo di fine anno che riunisce i migliori Under 21 si svolgerà a Gedda, che prende il posto di Milano, La città lombarda ha ospitato la manifestazione sin dalla creazione nel 2017. Il montepremi sarà alzato da 1,4 a 2 milioni di dollari.

Swisstxt