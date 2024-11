Djokovic Imago

Novak Djokovic (ATP 5) non sarà al via delle ATP Finals, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre.

Swisstxt

Il serbo ha comunicato, tramite il suo canale Instagram, di essere alle prese con un infortunio e di dover dunque dare forfait.

La rinuncia del 37enne spalanca le porte del torneo a Casper Ruud (7), Alex de Minaur (8) e Andrey Rublev (9).

Swisstxt