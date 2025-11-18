Carlos Alcaraz Imago

Carlos Alcaraz (ATP 1) non scenderà in campo alle finali di Coppa Davis a Bologna.

SwissTXT Swisstxt

Lo spagnolo è alle prese con un edema alla coscia destra riportato alle ATP Finals contro Jannik Sinner (2).

«Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia, e non vedevo l’ora di lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore spezzato», ha scritto il 22enne murciano su Instagram.

Nei quarti di finale, che scattano proprio oggi con Francia-Belgio, la Spagna affronterà giovedì la Cechia. Completano il tabellone Italia-Austria e Argentina-Germania.