Non è ancora il momento di tornare in campo per Rafael Nadal.

Il maiorchino ha infatti annunciato di dover rinunciare al torneo di Doha (al via lunedì) perché ancora alle prese con i postumi degli ultimi infortuni. «Avrei voluto giocare (...) ma purtroppo non sono ancora pronto a riprendere la competizione (...) lavoro al fine di essere pronto per il match d’esibizione a Las Vegas e poi a Indian Wells», si legge sui social del 37enne.

