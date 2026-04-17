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Tennis Niente Masters di Madrid per Alcaraz e Djokovic

Swisstxt

17.4.2026 - 17:24

Djokovic e Alcaraz
Djokovic e Alcaraz
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Il tabellone maschile del Masters 1000 di Madrid perde due dei protagonisti più attesi.

SwissTXT

17.04.2026, 17:24

17.04.2026, 17:26

Carlos Alcaraz (ATP 2) e Novak Djokovic (4) hanno infatti annunciato la loro assenza dall’appuntamento sulla terra spagnola che scatterà mercoledì prossimo (22 aprile).

Il murciano è alle prese con il problema al polso riscontrato a Barcellona, mentre il serbo, avvistato ieri sera al fianco di Luka Doncic per seguire una partita di basket del Real Madrid in Eurolega, sta a sua volta recuperando da un infortunio alla spalla destra.

Jannik Sinner (1) resterà in vetta al ranking ATP almeno fino a Roma.

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