Aryna Sabalenka KEY

La numero 3 al mondo Aryna Sabalenka non sarà della partita alle Olimpiadi.

Swisstxt

La bielorussa ha deciso che non si recherà a Parigi per preparare al meglio la stagione sul cemento: «Con i problemi che ho avuto negli ultimi mesi devo prendermi cura di me stessa. Preferisco riposare per poi essere sicura di essere fisicamente pronta dopo l’estate».

Swisstxt