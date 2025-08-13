  1. Clienti privati
Tennis Niente US Open per Wawrinka

Swisstxt

13.8.2025 - 18:33

Sperava nell'invito speciale
Sperava nell'invito speciale
KEY

Stan Wawrinka (ATP 152) non parteciperà agli US Open 2025.

SwissTXT

13.08.2025, 18:33

13.08.2025, 18:35

Il 40enne, al contrario di quanto accaduto lo scorso anno, non ha infatti ottenuto una wild card dagli organizzatori.

Vista l’assenza del vodese, che non si era iscritto alle qualificazioni in quanto sperava di ricevere lo speciale invito, nessun elvetico sarà ammesso direttamente nel tabellone principale.

Chi ha invece ricevuto una wild card è Venus Williams (WTA 577). La 45enne americana ha recentemente fatto il suo ritorno alle competizioni dopo 16 mesi di assenza e giocherà anche il doppio misto insieme a Reilly Opelka.

