Quando Kei Nishikori (ATP 62) si apprestava a servire per il secondo set ha ricominciato a piovere e questa volta gli organizzatori non hanno potuto fare altro che rinviare a domani il match clou di giornata al Geneva Open contro Karen Khachanov (24).

Il 35enne giapponese, ex numero 4 del ranking, è stato interrotto sul 5-2 dopo aver sprecato un break di vantaggio nel primo set, perdendolo in seguito per 7-5. In attesa di Novak Djokovic (6), ha debuttato Hubert Hurkacz (31) che ha superato per 6-3 6-4 il francese Arthur Cazaux (114).