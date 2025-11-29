  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco quanto Nonostante le critiche per la residenza a Montecarlo, Sinner paga un sacco di tasse in Italia

ai-scrape

29.11.2025 - 18:54

Jannik Sinner ha recentemento vinto le Nitto ATP Finals a Torino
Jannik Sinner ha recentemento vinto le Nitto ATP Finals a Torino
KEYSTONE

Nonostante la residenza a Montecarlo – e le tante critiche piovute su di lui per questo motivo – Jannik Sinner ha contribuito significativamente al fisco italiano, versando imposte sui guadagni ottenuti nei tornei nazionali e su altri redditi.

Igor Sertori

29.11.2025, 18:54

29.11.2025, 18:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jannik Sinner è domiciliato a Montecarlo dal 2020.
  • Nonostante le agevolazioni fiscali concesse dal Principato, l'altoatesino partecipa significativamente come contribuente in Italia.
  • I numeri non mentono: nel 2025 il numero 2 al mondo ha versato circa 1,5 milioni di euro al fisco nazionale.
  • Il 24enne ha guadagnato circa 5 milioni di euro partecipando a tornei sul territorio italiano.
  • In aggiunta il tennista paga imposte pure sui contratti di sponsorizzazione, redditi da attività svolte in Italia e proprietà immobiliari nel paese.
Mostra di più

Non c'è dubbio, Jannik Sinner è già oggi, a soli 24 anni, il tennista più vincente che l'Italia abbia mai conosciuto. La sua ascesa e i suoi successi hanno catapultato gli italiani oltre il calcio – e non ce ne vogliano i vari Panatta, Canè, Fognini e Berrettini.

Sinner veste con orgoglio i panni tricolori e la gente lo apprezza, nonostante quell'accento teutonico e il fare roccioso, dolomitico.

Ecco perché. Toni Nadal è convinto che Novak Djokovic sovrasta ancora di poco Jannik Sinner

Ecco perchéToni Nadal è convinto che Novak Djokovic sovrasta ancora di poco Jannik Sinner

Ma è pur vero il campione ha anche attirato su di sé dei detrattori, per due motivi ben distinti: la non presenza in Coppa Davis – che l'Italia ha saputo conquistare comunque appena pochi giorni fa – e il fatto di essere domiciliato a Montecarlo. Per motivi fiscali? Forse, anche se non lo ammetterebbe apertamente.

1,5 milioni di euro di tasse pagate in Italia

Arriva però la notizia, divulgata da «Adnkronos», che il ragazzo altoatesino, ha dimostrato di essere un contribuente significativo in Italia, nonostante la sua residenza a Montecarlo.

Nell'ultimo anno, il numero 2 al mondo ha guadagnato circa 5 milioni di euro partecipando a tornei sul territorio italiano, versando circa 1,5 milioni di euro al fisco nazionale.

Questo importo è conforme alle normative fiscali italiane e si aggiunge alle imposte derivanti da contratti di sponsorizzazione, redditi da attività svolte in Italia e proprietà immobiliari nel Paese.

Jimbo non lo manda a dire. Connors critica il calendario Alcaraz: «Come se non avesse già abbastanza soldi»

Jimbo non lo manda a direConnors critica il calendario Alcaraz: «Come se non avesse già abbastanza soldi»

Tra i maggiori contribuenti individuali in Italia

La scelta del vincitore delle ultime ATP Finals, di vivere a Montecarlo dal 2020 è simile a quella di molti altri atleti di fama internazionale, attratti dai benefici fiscali del Principato.

Questo non significa però che non contribuisca al sistema fiscale italiano. I dati pubblicati da «ItaliaOggi» confermano che Jannik è tra i principali contribuenti individuali in Italia, grazie ai suoi versamenti fiscali significativi nel 2025.

I numeri parlano chiaro: pur beneficiando delle agevolazioni fiscali di Montecarlo, continua a rispettare gli obblighi d'imposta italiani, dimostrando che la sua situazione fiscale è gestita in modo trasparente e conforme alle leggi italiane.

I più letti

Squalo uccide una turista svizzera, i testimoni raccontano il disperato salvataggio
Ci sono due nuovi milionari al Lotto svizzero
La «Mar-a-Lago Face» è in piena espansione a Washington, ecco di cosa si tratta
Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin
Ecco chi sono e che imperi controllano le 10 persone più ricche della Svizzera

Altre notizie

Uomini in difficoltà. L'analisi di Günthardt: «Dopo la maternità Bencic ha fatto tanto, ora può vincere uno Slam»

Uomini in difficoltàL'analisi di Günthardt: «Dopo la maternità Bencic ha fatto tanto, ora può vincere uno Slam»

Tennis. L'Italia trionfa per la quarta volta alla Coppa Davis

TennisL'Italia trionfa per la quarta volta alla Coppa Davis

Tennis. L'Italia sfiderà la Spagna nella finale di Coppa Davis

TennisL'Italia sfiderà la Spagna nella finale di Coppa Davis