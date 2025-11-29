Jannik Sinner ha recentemento vinto le Nitto ATP Finals a Torino KEYSTONE

Nonostante la residenza a Montecarlo – e le tante critiche piovute su di lui per questo motivo – Jannik Sinner ha contribuito significativamente al fisco italiano, versando imposte sui guadagni ottenuti nei tornei nazionali e su altri redditi.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner è domiciliato a Montecarlo dal 2020.

Nonostante le agevolazioni fiscali concesse dal Principato, l'altoatesino partecipa significativamente come contribuente in Italia.

I numeri non mentono: nel 2025 il numero 2 al mondo ha versato circa 1,5 milioni di euro al fisco nazionale.

Il 24enne ha guadagnato circa 5 milioni di euro partecipando a tornei sul territorio italiano.

In aggiunta il tennista paga imposte pure sui contratti di sponsorizzazione, redditi da attività svolte in Italia e proprietà immobiliari nel paese. Mostra di più

Non c'è dubbio, Jannik Sinner è già oggi, a soli 24 anni, il tennista più vincente che l'Italia abbia mai conosciuto. La sua ascesa e i suoi successi hanno catapultato gli italiani oltre il calcio – e non ce ne vogliano i vari Panatta, Canè, Fognini e Berrettini.

Sinner veste con orgoglio i panni tricolori e la gente lo apprezza, nonostante quell'accento teutonico e il fare roccioso, dolomitico.

Ma è pur vero il campione ha anche attirato su di sé dei detrattori, per due motivi ben distinti: la non presenza in Coppa Davis – che l'Italia ha saputo conquistare comunque appena pochi giorni fa – e il fatto di essere domiciliato a Montecarlo. Per motivi fiscali? Forse, anche se non lo ammetterebbe apertamente.

1,5 milioni di euro di tasse pagate in Italia

Arriva però la notizia, divulgata da «Adnkronos», che il ragazzo altoatesino, ha dimostrato di essere un contribuente significativo in Italia, nonostante la sua residenza a Montecarlo.

Nell'ultimo anno, il numero 2 al mondo ha guadagnato circa 5 milioni di euro partecipando a tornei sul territorio italiano, versando circa 1,5 milioni di euro al fisco nazionale.

Questo importo è conforme alle normative fiscali italiane e si aggiunge alle imposte derivanti da contratti di sponsorizzazione, redditi da attività svolte in Italia e proprietà immobiliari nel Paese.

Tra i maggiori contribuenti individuali in Italia

La scelta del vincitore delle ultime ATP Finals, di vivere a Montecarlo dal 2020 è simile a quella di molti altri atleti di fama internazionale, attratti dai benefici fiscali del Principato.

Questo non significa però che non contribuisca al sistema fiscale italiano. I dati pubblicati da «ItaliaOggi» confermano che Jannik è tra i principali contribuenti individuali in Italia, grazie ai suoi versamenti fiscali significativi nel 2025.

I numeri parlano chiaro: pur beneficiando delle agevolazioni fiscali di Montecarlo, continua a rispettare gli obblighi d'imposta italiani, dimostrando che la sua situazione fiscale è gestita in modo trasparente e conforme alle leggi italiane.