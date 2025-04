Novak Djokovic KEYSTONE

Per la prima volta in carriera Novak Djokovic (ATP 5) non andrà agli Internazionali di Italia.

SwissTXT Swisstxt

Dopo 18 partecipazioni consecutive e sei vittorie su 12 finali disputate, il serbo ha annunciato agli organizzatori che non potrà partecipare al Masters 1000 di Roma, in programma dal 7 al 18 maggio, per non meglio specificate ragioni.

Il 37enne è reduce da due uscite al primo turno a Monte Carlo e Madrid.