La stella del tennis Novak Djokovic non ha avuto solo esperienze positive in Australia. KEYSTONE

Entrare nel Paese, poi in un hotel per l'espulsione, infine ripartire dopo un po' di tira e molla: Novak Djokovic ripensa ancora con disagio alle sue esperienze in Australia nel 2022.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Novak Djokovic torna nel luogo in cui tre anni fa ha vissuto un dramma. Nel 2022, il suo ingresso in Australia suscitò molto scalpore perché non si era vaccinato contro il Covid.

Dopo un lungo tira e molla, alla fine al tennista serbo non fu permesso di partecipare agli Australian Open.

La minaccia di un divieto di accesso per 3 anni non s'è concretizzata. Un anno dopo, ha festeggiato con un ennesimo titolo.

«Alcune tracce sono ancora presenti quando passo il controllo passaporti e mi trovo a guardare se qualcuno mi si avvicina dalla zona di immigrazione». Mostra di più

L'espulsione di Novak Djokovic dall'Australia, avvenuta tre anni fa, ha ancora oggi un effetto su di lui. Il 37enne ha dichiarato al quotidiano di Melbourne, «Herald Sun», di aver subito una sorta di trauma durante i suoi precedenti arrivi e i controlli nel Paese.

Giova ricordare che a causa della mancata vaccinazione contro il Covid, nel 2022, aveva dovuto lasciare il Paese in seguito a una controversia legale e non aveva potuto partecipare agli Australian Open.

«Alcune tracce sono ancora presenti quando passo il controllo passaporti e mi trovo a guardare se qualcuno mi si avvicina dalla zona immigrazione», ha detto il tennista.

«Mi prenderanno, mi tratterranno o mi lasceranno andare? Devo ammettere che ho questa sensazione». Ma il serbo ha assicurato che all'epoca non nutriva alcun risentimento per gli incidenti.

Gli Australian Open 2022 si sono svolti senza il campione Novak Djokovic. sda

A caccia del 25° titolo del Grande Slam

La minaccia di un divieto di accesso di tre anni non si è concretizzata dopo l'espulsione.

Infatti, l'anno successivo, è stato autorizzato a gareggiare nuovamente al primo torneo del Grande Slam della stagione e ha prontamente vinto il suo decimo titolo a Melbourne Park. L'anno scorso invece, è uscito in semifinale per mano dell'italiano Jannik Sinner.

Se dovesse vincere quest'anno, il campione olimpico e a lungo numero uno del mondo festeggerebbe il suo 25° trionfo in un torneo del Grand Slam.

«Spero di vincere un altro titolo lì», ha dichiarato prima dell'inizio del torneo di Brisbane, dove però è stato eliminato già nei quarti di finale.