Il tennista serbo Novak Djokovic esulta «suonando il violino» la sua vittoria contro Valentin Royer: il gesto, un omaggio alla figlia, non è sempre accolto con entusiasmo dal pubblico del tennis. KEYSTONE

Ieri, mercoledì, durante il match contro Valentin Royer, Novak Djokovic ha reagito duramente ai fischi del pubblico al Roland Garros. Il tennista serbo non si è però fatto rovinare l'umore: dopo la vittoria sul francese si è dato a un balletto, lanciando la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka.

Hai fretta? blue News riassume per te Al Roland Garros Novak Djokovic ha vinto contro Valentin Royer con il risultato di 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3.

Durante un momento di stizza con il giudice di sedia, il pubblico ha fischiato il tennista serbo.

Al numero 4 dell'ATP non è piaciuto: «Non hanno rispetto», ha commentato.

La stella del tennis non si è fatta scoraggiare e dopo la vittoria ha lanciato con un balletto la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka. Mostra di più

Novak Djokovic è passato ai sedicesimi al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina il tennista serbo ha vinto contro Valentin Royer con il risultato di 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3 in 3 ore 44 minuti.

Come riporta «Adnkronos», però l'attenzione non si è concentrata solo sul match di ieri, mercoledì, ma anche su un episodio controverso.

🥵 "No respect"



😡 El enfado de Novak Djokovic cuando una parte de la grada le estaba interrumpiendo antes de realizar su saque#RolandGarros pic.twitter.com/APONTD0eUD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026

Nel corso del quarto game, dopo aver perso un punto, il numero 4 del ranking ATP ha mostrato segni di frustrazione verso il giudice di sedia. La sua reazione ha scatenato la risposta del pubblico presente sugli spalti, che ha iniziato a fischiare.

Nole non ha gradito il comportamento degli spettatori, e in campo ha pronunciato parole critiche nei loro confronti: «Non hanno rispetto, non hanno rispetto».

Il balletto di sfida

D'altra parte il vincitore di ben 24 titoli di Grande Slam non si è fatto rovinare l'umore.

Infatti, dopo la sua vittoria sul Philippe Chatrier, il tennista ha ballato imitando un moonwalk, ispirato a Billie Jean e Michael Jackson, come scrive «Adnkronos».

Right on cue 🌕



Novak bringing a bit of MJ to Roland-Garros 🎵🕺#RolandGarros pic.twitter.com/UwX4k5xTy1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2026

Con questo balletto il serbo ha lanciato la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka, con cui si contende il titolo di miglior ballerino del torneo. «Questo non si batte», dice congedandosi.

Adesso resta da vedere come reagirà la tennista bielorussa.