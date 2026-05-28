«Non hanno rispetto»Novak Djokovic stufo del pubblico al Roland Garros, ma poi balla come Michael Jackson
ai-scrape
28.5.2026 - 08:55
Ieri, mercoledì, durante il match contro Valentin Royer, Novak Djokovic ha reagito duramente ai fischi del pubblico al Roland Garros. Il tennista serbo non si è però fatto rovinare l'umore: dopo la vittoria sul francese si è dato a un balletto, lanciando la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka.
Nel corso del quarto game, dopo aver perso un punto, il numero 4 del ranking ATP ha mostrato segni di frustrazione verso il giudice di sedia. La sua reazione ha scatenato la risposta del pubblico presente sugli spalti, che ha iniziato a fischiare.
Nole non ha gradito il comportamento degli spettatori, e in campo ha pronunciato parole critiche nei loro confronti: «Non hanno rispetto, non hanno rispetto».
Il balletto di sfida
D'altra parte il vincitore di ben 24 titoli di Grande Slam non si è fatto rovinare l'umore.
Infatti, dopo la sua vittoria sul Philippe Chatrier, il tennista ha ballato imitando un moonwalk, ispirato a Billie Jean e Michael Jackson, come scrive «Adnkronos».