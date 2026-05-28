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«Non hanno rispetto» Novak Djokovic stufo del pubblico al Roland Garros, ma poi balla come Michael Jackson

ai-scrape

28.5.2026 - 08:55

Il tennista serbo Novak Djokovic esulta «suonando il violino» la sua vittoria contro Valentin Royer: il gesto, un omaggio alla figlia, non è sempre accolto con entusiasmo dal pubblico del tennis.
Il tennista serbo Novak Djokovic esulta «suonando il violino» la sua vittoria contro Valentin Royer: il gesto, un omaggio alla figlia, non è sempre accolto con entusiasmo dal pubblico del tennis.
KEYSTONE

Ieri, mercoledì, durante il match contro Valentin Royer, Novak Djokovic ha reagito duramente ai fischi del pubblico al Roland Garros. Il tennista serbo non si è però fatto rovinare l'umore: dopo la vittoria sul francese si è dato a un balletto, lanciando la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka.

Alessia Moneghini

28.05.2026, 08:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Al Roland Garros Novak Djokovic ha vinto contro Valentin Royer con il risultato di 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3.
  • Durante un momento di stizza con il giudice di sedia, il pubblico ha fischiato il tennista serbo.
  • Al numero 4 dell'ATP non è piaciuto: «Non hanno rispetto», ha commentato.
  • La stella del tennis non si è fatta scoraggiare e dopo la vittoria ha lanciato con un balletto la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka.
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Novak Djokovic è passato ai sedicesimi al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina il tennista serbo ha vinto contro Valentin Royer con il risultato di 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3 in 3 ore 44 minuti.

Come riporta «Adnkronos», però l'attenzione non si è concentrata solo sul match di ieri, mercoledì, ma anche su un episodio controverso.

Nel corso del quarto game, dopo aver perso un punto, il numero 4 del ranking ATP ha mostrato segni di frustrazione verso il giudice di sedia. La sua reazione ha scatenato la risposta del pubblico presente sugli spalti, che ha iniziato a fischiare.

Nole non ha gradito il comportamento degli spettatori, e in campo ha pronunciato parole critiche nei loro confronti: «Non hanno rispetto, non hanno rispetto».

Il balletto di sfida

D'altra parte il vincitore di ben 24 titoli di Grande Slam non si è fatto rovinare l'umore.

Infatti, dopo la sua vittoria sul Philippe Chatrier, il tennista ha ballato imitando un moonwalk, ispirato a Billie Jean e Michael Jackson, come scrive «Adnkronos».

Con questo balletto il serbo ha lanciato la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka, con cui si contende il titolo di miglior ballerino del torneo. «Questo non si batte», dice congedandosi.

Adesso resta da vedere come reagirà la tennista bielorussa.

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