Ieri, mercoledì, durante il match contro Valentin Royer, Novak Djokovic ha reagito duramente ai fischi del pubblico al Roland Garros. Il tennista serbo non si è però fatto rovinare l'umore: dopo la vittoria sul francese si è dato a un balletto, lanciando la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka.

Hai fretta? blue News riassume per te Al Roland Garros Novak Djokovic ha vinto contro Valentin Royer con il risultato di 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3.

Durante un momento di stizza con il giudice di sedia, il pubblico ha fischiato il tennista serbo.

Al numero 4 dell'ATP non è piaciuto: «Non hanno rispetto», ha commentato.

La stella del tennis non si è fatta scoraggiare e dopo la vittoria ha lanciato con un balletto la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka.

Novak Djokovic è passato ai sedicesimi al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina il tennista serbo ha vinto contro Valentin Royer con il risultato di 6-3 6-2 6-7 (7/9) 6-3 in 3 ore 44 minuti.

Come riporta «Adnkronos», però l'attenzione non si è concentrata solo sul match di ieri, mercoledì, ma anche su un episodio controverso.

🥵 "No respect"



😡 El enfado de Novak Djokovic cuando una parte de la grada le estaba interrumpiendo antes de realizar su saque#RolandGarros pic.twitter.com/APONTD0eUD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026

Nel corso del quarto game, dopo aver perso un punto, il numero 4 del ranking ATP ha mostrato segni di frustrazione verso il giudice di sedia. La sua reazione ha scatenato la risposta del pubblico presente sugli spalti, che ha iniziato a fischiare.

Nole non ha gradito il comportamento degli spettatori, e in campo ha pronunciato parole critiche nei loro confronti: «Non hanno rispetto, non hanno rispetto».

Il balletto di sfida

D'altra parte il vincitore di ben 24 titoli di Grande Slam non si è fatto rovinare l'umore.

Infatti, dopo la sua vittoria sul Philippe Chatrier, il tennista ha ballato imitando un moonwalk, ispirato a Billie Jean e Michael Jackson, come scrive «Adnkronos».

Right on cue 🌕



Novak bringing a bit of MJ to Roland-Garros 🎵🕺#RolandGarros pic.twitter.com/UwX4k5xTy1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2026

Con questo balletto il serbo ha lanciato la sfida all'amica e collega Aryna Sabalenka, con cui si contende il titolo di miglior ballerino del torneo. «Questo non si batte», dice congedandosi.

Adesso resta da vedere come reagirà la tennista bielorussa.