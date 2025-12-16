  1. Clienti privati
Valide dal 2026 Nuove regole nel tennis in caso di caldo estremo

Swisstxt

16.12.2025 - 10:16

Novak Djokovic
Novak Djokovic
Keystone

A seguito delle numerose polemiche mosse da diversi tennisti riguardo il caldo estremo patito in alcuni tornei, l'ATP ha deciso di intervenire con delle novità nel regolamento, valide sin dal 2026.

SwissTXT

16.12.2025, 10:16

16.12.2025, 10:33

Tra queste, quando l'indice Web Bulbe Globe Temperature (WBGT), utilizzato per valutare lo stress termico da calore sugli esseri umani, raggiungerà la soglia di 30,1 gradi nei primi due set, potrà essere richiesta una pausa di 10 minuti nell'ultima frazione di gioco.

Qualora si dovessero superare invece i 32,2 gradi per più di 15 minuti, la partita verrà sospesa.

