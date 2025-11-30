  1. Clienti privati
Una collega si meraviglia Ostapenko, regina del Roland Garros, vende oggetti usati per pochi franchi. Che succede?

bfi

30.11.2025

Jelena Ostapenko , vincitrice a Stoccarda
Jelena Ostapenko , vincitrice a Stoccarda
KEYSTONE

La tennista Jelena Ostapenko, numero 25 del ranking WTA e vincitrice al Roland Garros nel 2017, è stata «scoperta» da delle colleghe a rivendere, tramite i social, oggetti usati di sua appartenenza, anche campioncini di profumo.

Igor Sertori

30.11.2025, 13:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La tennista lettone Jelena Ostapenko vende su Instagram aspirapolvere usati, campioni di profumi e scatole per immagazzinare. Per pochi franchi.
  • La sua collega, Jessica Pegula, si dice sbalordita e poi aggiunge: «La ragazza sta solo cercando di guadagnare soldi. Un po' di soldi qua e là, capisci? Perché no? È davvero fantastico. Onestamente, complimenti».
  • Sarcastica o sincera?
Mostra di più

Jessica Pegula ammette di essere «sbalordita» nel vedere Jelena Ostapenko vendere oggetti usati su Instagram, ma aggiunge di rispettare pienamente questa scelta perché la lettone ha messo in vendita «oggetti autentici».

Oltre al suo account principale, la Ostapenko ha anche un secondo account con il nome j.o.clothes1997. La campionessa dell'Open di Francia 2017 usa principalmente quell'account per mostrare i suoi vestiti e altre cose, che non riguardano il mondo del tennis.

È però finita sotto i riflettori dopo essere stata sorpresa a vendere campioni di profumo usati per un paio di franchi ciascuno. Inoltre, ha messo in vendita anche un aspirapolvere.

Due giorni fa, la 28enne ha rivelato che stava vendendo anche le sue scatole di plastica per immagazzinare, usate, al prezzo di cinque euro l'una.

«Dobbiamo fare i complimenti a Jelena Ostapenko. Parlando di come sfruttare al meglio la propria carriera, lei sta vendendo articoli su Instagram. Dobbiamo darle un po' di pubblicità. Quindi, comunque, abbiamo creato qui Jelena's Marketplace, che è davvero divertente. Lei sta vendendo articoli. Il suo account Instagram è @j.o.clothes1997», ha detto Pegula come riportato da «Tennisworldusa». Ironica?

«Sono davvero sbalordita, ma noi lo rispettiamo perché la ragazza sta solo cercando di guadagnare soldi. Un po' di soldi qua e là, capisci? Perché no? È davvero fantastico. Onestamente, complimenti. Ci piace moltissimo e tu continua a vendere le tue cose. Non vediamo l'ora di vedere cosa ci sarà la prossima volta», ancora Pegula, sempre più sarcastica, o profondamente sincera.

Per la cronaca: Jelena Ostapenko ha guadagnato in carriera, di soli premi, circa 20 milioni di dollari. Jessica Pegula, invece, risulta aver incassato finora (di soli premi) circa 22 milioni di dollari, lei, che è la figlia di Terry Pegula, miliardario proprietario tra gli altri, dei Buffalo Bills, team di NFL.

Tennis. Pegula, la miliardaria che voleva vincere Wimbledon

TennisPegula, la miliardaria che voleva vincere Wimbledon

