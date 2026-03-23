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Tennis Medvedev eliminato a Miami

Swisstxt

23.3.2026 - 20:16

Poca continuità
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Daniil Medvedev (ATP 10) non è riuscito a riproporre l’ottimo tennis di Indian Wells, in cui aveva raggiunto la finale eliminando anche Carlos Alcaraz (1).

SwissTXT

23.03.2026, 20:16

23.03.2026, 20:21

Il russo è infatti stato eliminato allo stadio dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami dall’argentino Francisco Cerundolo (19) con un pazzo 6-0 4-6 7-5 in una partita durata oltre due ore.

Ha fatto la stessa fine dell’ex numero uno al mondo anche il canadese Félix Auger-Aliassime (8), che è uscito sconfitto in tre set, con i parziali di 6-3 1-6 6-3, dalla sfida con il francese Terence Atmane (53).

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