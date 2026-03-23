Daniil Medvedev (ATP 10) non è riuscito a riproporre l’ottimo tennis di Indian Wells, in cui aveva raggiunto la finale eliminando anche Carlos Alcaraz (1).
Il russo è infatti stato eliminato allo stadio dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami dall’argentino Francisco Cerundolo (19) con un pazzo 6-0 4-6 7-5 in una partita durata oltre due ore.
Ha fatto la stessa fine dell’ex numero uno al mondo anche il canadese Félix Auger-Aliassime (8), che è uscito sconfitto in tre set, con i parziali di 6-3 1-6 6-3, dalla sfida con il francese Terence Atmane (53).