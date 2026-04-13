Jannick Sinner e Carlos Alcaraz durante la premiazione del torneo di Monte Carlo. KEYSTONE

L'ex campione italiano commenta la vittoria di Sinner su Alcaraz a Monte Carlo. Secondo Panatta la determinazione e la preparazione mentale dell'altoatesino sono superiori.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz nella finale di Monte Carlo e torna numero uno del mondo.

Adriano Panatta esalta la sua forza mentale: «Se Alcaraz cala, Sinner vince».

Secondo l’ex campione, la differenza sta nell’ossessione quotidiana per migliorarsi.

«Sinner entra in campo e te vuole menà», dice, sottolineando la sua fame di dominio.

Dopo il trionfo, l’azzurro festeggia con un tuffo «a bomba» diventato virale. Mostra di più

Domenica è andato in scena un altro capitolo del duello ai vertici del tennis mondiale: la finale del Masters 1000 di Monte Carlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

A spuntarla è stato l'italiano - tornato così numero uno del mondo - che ha imposto il suo ritmo e ha confermato un momento semplicemente straordinario.

Sugli spalti, testimone d’eccezione, c'era Adriano Panatta.

Una volta tornato negli studi della «Nuova Domenica Sportiva», il suo giudizio è stato netto: «È stata una bellissima finale, complicata anche per il vento. Ci sono stati errori, ma anche punti incredibili. Parliamo di due giocatori che fanno un altro sport rispetto agli altri».

Pronto a punire al minimo errore

Panatta, le cui parole sono state riportate dal «Corriere dello Sport», entra nei dettagli e non gira intorno al punto chiave: la testa.

«Forse Jannik ha un filo meno di talento puro, ma è talmente forte mentalmente che quella differenza la colma sempre. Alcaraz deve giocare al 100% ogni volta, perché se scende anche di poco… Sinner vince».

L’analisi si sposta anche sul gioco: «Di rovescio Sinner è stato molto più forte, di dritto invece è meglio Alcaraz. A rete e nelle variazioni lo spagnolo è superiore, ma Jannik è cresciuto tantissimo: legge le smorzate, le anticipa, arriva sempre in tempo».

E insiste: «Ormai lo conosce, sa cosa sta per fare e lo neutralizza».

Ossessione contro istinto

La rivalità è destinata a ripetersi, parola di Panatta: «Questa finale la rivedremo tante volte. Oggi vince uno, la prossima magari l’altro».

Ma la vera differenza, per l’ex campione, si costruisce lontano dal campo: «Sinner quando si sveglia pensa solo a migliorarsi. Lavora per ore sui colpi che gli riescono meno. È quasi ossessivo. Per me Alcaraz non ragiona così: è più fantasioso, più estemporaneo».

«A lui piace anche andare a Ibiza. Non ha quell’ossessione che invece ha Jannik».

«Te vuole menà»

Il ritratto si chiude con un’immagine forte: «Sinner entra in campo e te vuole menà. Non gli basta vincere, vuole dominare. E questa mentalità la costruisce ogni giorno».

Parole che raccontano meglio di qualsiasi statistica il momento dell’azzurro.

Il tuffo in piscina

E dopo la battaglia, spazio allo spettacolo. Come riportato da «Leggo», finita la finale e alzato il trofeo, Sinner si è concesso un fuori programma diventato subito virale.

Insieme al suo coach Simone Vagnozzi è salito sul trampolino della piscina olimpica del Principato. Uno sguardo verso il basso, qualche battuta sull’altezza, un attimo di esitazione… poi il salto.

Una «bomba» in piena regola, più liberatoria che elegante. A bordo vasca, a godersi la scena, c’era anche Alcaraz, appena sconfitto ma sorridente davanti allo show dell’amico-rivale.