Una volta tornato negli studi della «Nuova Domenica Sportiva», il suo giudizio è stato netto: «È stata una bellissima finale, complicata anche per il vento. Ci sono stati errori, ma anche punti incredibili. Parliamo di due giocatori che fanno un altro sport rispetto agli altri».
Pronto a punire al minimo errore
Panatta, le cui parole sono state riportate dal «Corriere dello Sport», entra nei dettagli e non gira intorno al punto chiave: la testa.
«Forse Jannik ha un filo meno di talento puro, ma è talmente forte mentalmente che quella differenza la colma sempre. Alcaraz deve giocare al 100% ogni volta, perché se scende anche di poco… Sinner vince».
L’analisi si sposta anche sul gioco: «Di rovescio Sinner è stato molto più forte, di dritto invece è meglio Alcaraz. A rete e nelle variazioni lo spagnolo è superiore, ma Jannik è cresciuto tantissimo: legge le smorzate, le anticipa, arriva sempre in tempo».
E insiste: «Ormai lo conosce, sa cosa sta per fare e lo neutralizza».
Ossessione contro istinto
La rivalità è destinata a ripetersi, parola di Panatta: «Questa finale la rivedremo tante volte. Oggi vince uno, la prossima magari l’altro».
Ma la vera differenza, per l’ex campione, si costruisce lontano dal campo: «Sinner quando si sveglia pensa solo a migliorarsi. Lavora per ore sui colpi che gli riescono meno. È quasi ossessivo. Per me Alcaraz non ragiona così: è più fantasioso, più estemporaneo».