  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

WTA di Cincinnati Paolini supera Gauff e vola in semifinale

Swisstxt

16.8.2025 - 08:25

Vincente
Vincente

Jasmine Paolini (WTA 9) ha centrato la semifinale del torneo di Cincinnati battendo la beniamina di casa.

SwissTXT

16.08.2025, 08:25

16.08.2025, 08:44

L’italiana ha superato nei quarti di finale la numero 2 al mondo Coco Gauff con una gran rimonta per 2-6 6-4 6-3 e ha così assicurato che ci sarà una nuova campionessa in Ohio. Sia Gauff (vincitrice del 2023) che Sabalenka (l’anno scorso) sono infatti uscite nello stesso stadio della competizione e nessuna tra le rimanenti si è mai imposta prima in questo WTA 1000.

Tra gli uomini tutto facile per Alexander Zverev (ATP 3) che ha strapazzato con un doppio 6-2 Ben Shelton(6)

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Trump: «Grandi progressi ma nessun accordo». Poi annulla il pranzo con Putin, che si mostra raggiante
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Video correlati

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Super Cup 2025

13.08.2025

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Challenge League | 1° turno | stagione 25/26

13.08.2025

Lugano – Basilea 3:1

Lugano – Basilea 3:1

Super League | 3° turno | stagione 25/26

10.08.2025

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Lugano – Basilea 3:1

Lugano – Basilea 3:1

Più video

Altre notizie

Tennis. Sabalenka in giornata no eliminata da Rybakina

TennisSabalenka in giornata no eliminata da Rybakina

Tennis. Sinner approda in semifinale a Cincinnati

TennisSinner approda in semifinale a Cincinnati

Tennis. Niente US Open per Wawrinka

TennisNiente US Open per Wawrinka