Vincente

Jasmine Paolini (WTA 9) ha centrato la semifinale del torneo di Cincinnati battendo la beniamina di casa.

L’italiana ha superato nei quarti di finale la numero 2 al mondo Coco Gauff con una gran rimonta per 2-6 6-4 6-3 e ha così assicurato che ci sarà una nuova campionessa in Ohio. Sia Gauff (vincitrice del 2023) che Sabalenka (l’anno scorso) sono infatti uscite nello stesso stadio della competizione e nessuna tra le rimanenti si è mai imposta prima in questo WTA 1000.

Tra gli uomini tutto facile per Alexander Zverev (ATP 3) che ha strapazzato con un doppio 6-2 Ben Shelton(6)