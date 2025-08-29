  1. Clienti privati
US Open Paolini out, Pegula avanza

Swisstxt

29.8.2025 - 22:04

Imago

Jasmine Paolini (WTA 8) si è fermata al terzo turno degli US Open, sconfitta dalla ceca Marketa Vondrousova (60) per 7-6 (7/4) 6-1.

SwissTXT

29.08.2025, 22:04

29.08.2025, 22:08

Dopo un primo set equilibrato, sfumato al tie-break nonostante diverse occasioni, la 29enne ha accusato un calo evidente lasciando campo libero all’avversaria, capace di chiudere il secondo parziale con un netto 6-1 in appena 34 minuti.

Potrà invece continuare il suo percorso in terra statunitense Jessica Pegula, che dal canto suo si è imposta con il punteggio di 6-1 7-5 contro la bielorussa Victoria Azarenka (132).

