Jasmine Paolini (WTA 8) si è fermata al terzo turno degli US Open, sconfitta dalla ceca Marketa Vondrousova (60) per 7-6 (7/4) 6-1.
Dopo un primo set equilibrato, sfumato al tie-break nonostante diverse occasioni, la 29enne ha accusato un calo evidente lasciando campo libero all’avversaria, capace di chiudere il secondo parziale con un netto 6-1 in appena 34 minuti.
Potrà invece continuare il suo percorso in terra statunitense Jessica Pegula, che dal canto suo si è imposta con il punteggio di 6-1 7-5 contro la bielorussa Victoria Azarenka (132).