Jessica Pegula Imago

Jessica Pegula (WTA 3) ha conquistato il WTA 1000 di Montréal grazie alla vittoria sulla russa Liudmila Samsonova (12) con i parziali di 6-1 6-0 in appena 49' di gioco.

L'americana ha dettato legge per tutto l'incontro e non ha lasciato alcuno scampo alla giovane numero 12 al mondo, la quale quattro ore prima dell'atto conclusivo era in campo per l'estenuante semifinale contro la kazaka Elena Rybakina (4). Per la 29enne si tratta del secondo torneo di questo calibro in carriera, dopo il successo ottenuto al Guadalajara Open lo scorso ottobre.

Swisstxt