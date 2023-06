Elise Mertens KEY

La numero 3 al mondo Jessica Pegula è stata eliminata al terzo turno del Roland Garros.

La statunitense nulla ha potuto contro Elise Mertens (WTA 28), che in 1h22' ha battuto l'avversaria con i parziali di 6-1 6-3. Non ha dal canto suo deluso le aspettative Aryna Sabalenka (2), capace di estromettere dal torneo Kamilla Rakhimova (82) con un doppio 6-2. Stesso discorso per Daria Kasatkina (9). La russa ha impiegato meno di un'ora per superare 6-0 6-1 Peyton Stearns (69). Agli ottavi ci sarà pure Elina Svitolina (192), brava a rimontare per 2-6 6-2 7-5 Anna Blinkova (56).

Swisstxt