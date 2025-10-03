  1. Clienti privati
WTA 1000 di Pechino Pegula vincente in tre set, in finale affronterà Noskova

Swisstxt

3.10.2025 - 15:28

Jessica Pegula
Jessica Pegula
Keystone

Jessica Pegula (WTA 7) è l'ultima semifinalista del WTA 1000 di Pechino.

SwissTXT

03.10.2025, 15:28

03.10.2025, 15:40

La nativa di Buffalo è riuscita a prevalere in rimonta sulla sua connazionale Emma Navarro (17) con il punteggio di 6-7 (2-7) 6-2 6-1.

Dopo una prima frazione molto combattuta e decisasi solo al tie-break in favore di Navarro, la numero 7 al mondo è salita di livello, chiudendo in poco più di 30’ sia il secondo che il terzo set.

Pegula affronterà adesso Linda Noskova (27) nel penultimo atto del torneo. L'altra semifinale vedrà sfidarsi Amanda Anisimova (4) e Coco Gauff (3).

