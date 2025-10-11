Perché la leggenda del tennis Roger Federer è solo assistente allenatore dei suoi figli?

Roger Federer è un ospite fisso del torneo di Shanghai. IMAGO/VCG

In Cina, Roger Federer parla delle sfide che comporta essere sia un'icona del tennis che il padre di un ambizioso ragazzo e spiega perché fa consapevolmente un passo indietro.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Federer si è recato al Masters di Shanghai insieme ai suoi figli, i gemelli di 11 anni Leo e Lenny, dove venerdì parteciperà a un evento di doppio per celebrità.

I gemelli hanno già assistito a una partita dal vivo, mentre Federer ha partecipato a un evento organizzato dal suo sponsor ON.

Il basilese ha spiegato che è stato difficile per lui essere padre ed ex professionista allo stesso tempo.

Sebbene il figlio Leo mostri un grande interesse per il tennis, Roger non vuole essere il suo principale allenatore perché le aspettative sarebbero troppo alte a causa del suo successo. Mostra di più

Roger Federer è in Cina da martedì. Dal suo ritiro nel 2022, lo svizzero si reca nel Paese ogni anno per partecipare al Masters di Shanghai. La leggenda del tennis condivide col torneo lo sponsor Rolex.

Anche i suoi due figli Leo e Lenny si sono recati nella città dei 25 milioni di abitanti. I gemelli di 11 anni hanno assistito al duello tra Daniil Medvedev e Learner Tien mercoledì sera, senza il padre. Lui non sarà in campo fino a venerdì per un incontro di doppio tra celebrità.

"Couple of Federer's in the house" 🔊



Leo and Lenny Federer watching on in Shanghai 🇨🇳#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/vMMdf8jCdC — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2025

Prima di allora, Federer ha parlato a un evento ON – di cui è comproprietario – delle difficoltà di essere padre e allo stesso tempo vincitore di 20 titoli del Grande Slam. Leo desiderava venire a Shanghai, è molto entusiasta del tennis, ma il 44enne non vuole prendere sotto la sua ala protettrice la sua prole.

«Che sia per lui, per l'altro figlio o per l'allenatore, le aspettative a livello professionale sono incredibilmente alte a causa della mia esperienza e successo», dice il renano.

«Devo fare molto affidamento sugli allenatori junior»

«Tutti pensano che io sia un allenatore altrettanto bravo per un bambino di 11 anni, ma non è così. Per questo devo fare molto affidamento sugli allenatori junior, che fanno un ottimo lavoro».

Lui stesso deve molto ai suoi ex allenatori e allenatrici delle giovanili. È molto importante ispirare i bambini: «Quando si è giovani, è davvero importante avere dei bravi allenatori per sentire l'amore per il gioco – ed è esattamente quello che Leo ha avuto finora con i suoi coach. Non ero l'allenatore principale, cercavo solo di aiutare».

«Non è facile essere un genitore sul campo da tennis», sottolinea Federer. Oltre a Leo e Lenny, lui e sua moglie Mirka hanno anche due figlie gemelle di 16 anni, Charlene e Myla.

Roger Federer at the ON event in Shanghai😊

Listen to the man😍

Video Federer Fan Club pic.twitter.com/JKGu3tFUF9 — Dinora♥RF 🐐 (@norinchi_df) October 8, 2025

Djokovic sottrae un altro record al basilese

Nel frattempo, a Shanghai, dove il basilese ha trionfato nel 2014 e nel 2017, il suo rivale di sempre Novak Djokovic gli ha sottratto un altro record.

Il serbo (ATP 5) ha prevalso su Jaume Munar dopo una dura battaglia, diventando così il tennista più anziano della storia a raggiungere un quarto di finale del Masters all'età di 38 anni.