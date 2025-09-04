Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché

Facebook

Il CEO polacco ripreso dalle telecamere mentre strappava un cappellino autografato dalle mani di un bambino agli US Open è stato bersagliato da commenti di ogni genere. Piotr Szczerek ha poi scritto su Facebook di aver commesso un «grave errore» dopo che il video virale lo ha trasformato in un cattivo internazionale.

Majchrzak ha salutato i tifosi distribuendo cappellini e autografi.

Il tennista stava per consegnare a un ragazzino un cappellino autografato, ma prima che il piccolo potesse afferrarlo, un CEO, polacco pure lui, glielo ha sottratto e lo ha fatto sparire.

Il video, diventato virale, ha attirato tantissime critiche nei confronti del CEO, Piotr Szczerek.

Il tennista, in seguito, ha incontrato il bambino consegnandogli direttamente il capellino firmato.

Il CEO si è scusato su Facebook, dichiarando di non essersi reso conto che l'oggetto era diretto al suo vicino di posto. Mostra di più

Piotr Szczerek è al momento il CEO più odiato in rete. Con la scena che si vede nel video sotto, ripresa agli US Open, si è attirato una violenta tempesta di critiche, tanto che il polacco ha dovuto chiudere i sui profili social.

Ma cosa è successo? Al torneo il tennista polacco Kamil Majchrzak, al 76° posto nella classifica mondiale ATP, ha appena battuto Karen Khachanov. Il vincitore stava quindi distribuendo autografi ai suoi fan quando si è verificato l'episodio.

This guy's firm has lost millions of dollars because of this bonehead behavior at the US Open.



Justified? pic.twitter.com/3s3yG7Zq3i — Vince Langman (@LangmanVince) August 31, 2025

Il CEO dal cuore di pietra

Il tennista stava per consegnare a un ragazzino un cappellino autografato, ma prima che il piccolo potesse afferrarlo, il CEO glielo ha sottratto e ha fatto sparire il bottino nella borsa della sua compagna.

Le reazioni in rete non si sono fatte attendere. Il colpevole è stato rapidamente identificato e, oltre ai commenti negativi, sono piovute recensioni negative per la sua impresa di costruzioni stradali.

Il tennista gentiluomo

La spiacevole scena non è sfuggita nemmeno al tennista Majchrzak. Poco dopo l'incidente, il fan club del tennista ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae insieme al tifoso derubato.

«Riconoscete il cappellino?», ha scritto a corredo del video. Nella clip lo si vede consegnare il copricapo al bambino derubato, che ringrazia in compagnia della mamma.

Szczerek si scusa: ignorava che...

Il giorno successivo Piotr Szczerek ha commentato pubblicamente l'incidente per la prima volta.

Su Facebook ha scritto che pensava che il tennista gli avesse passato il cappellino. In quel momento non si era reso conto di averlo strappato dalle mani del ragazzo.