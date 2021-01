Positivo al Covid-19 Sandgren vola comunque agli Australian Open 

Tennys Sandgren KEYSTONE

Tennys Sandgren ha ricevuto un trattamento special da parte di Tennis Australia in quanto ha potuto volare a Melbourne nonostante la positività al virus.

Tennys Sandgren ha ringraziato i funzionari degli Australian Open dopo aver ricevuto il permesso di salire a bordo del volo da Los Angeles a Melbourne, nonostante il test al Covid-19 sia risultato positivo al momento della partenza.

Il numero 50 del mondo ha così viaggiato su un volo charter che trasportava anche altri 14 giocatori e allenatori tutti diretti a Melborune per giocare il primo torneo del Grande Slam dell'anno, che inizierà l'8 febbraio.

Sandgren è risultato positivo al virus per la seconda volta avendo anche confermato un caso a novembre.

Il direttore «è un mago»

Giunto ai quarti di finale lo scorso anno battuto da Roger Federer in cinque set, il tennista statunitense ha ringraziato il direttore del torneo australiano Craig Tiley con un tweet: «È un mago», adducendo al fatto di essere potuto salire a bordo nonostante la positività al test.

Wow I’m on the plane



Maybe I just held my breath too long..



Craig Tiley is a wizard — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 14, 2021

Un portavoce di «Covid-19 Quarantine Victoria» ha subito fatto sapere che è abbastanza comune tra le persone già risultate positive in precedenza di segnalare «frammenti virali per un certo periodo di tempo, che spesso possono scatenare un altro risultato positivo». Secondo il portavoce questo significa che è possibile che il nuovo test sia un «falso positivo» (anche se questo non è stato confermato).

Autorizzazione speciale

Tennis Australia ha dichiarato ufficialmente che la decisione di consentire a Sandgren di volare in Australia (che prevede rigorose procedure di quarantena per i viaggiatori d'oltreoceano), è stata presa dopo che la sua pratica è stata esaminata dalle autorità sanitarie di Victoria, che hanno poi concesso «un'autorizzazione speciale» per il viaggio.

Quarantena per tutti

Indipendentemente da Sandgren tutti i giocatori e le loro squadre dovranno essere sottoposti al test ogni giorno dal loro arrivo a Melbourne, e inoltre, soggiorneranno in quarantena in uno dei tre hotel assegnati per 14 giorni.