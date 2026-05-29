Belinda Bencic KEY

Belinda Bencic (WTA 11) non ha voluto concedere spazio alle distrazioni.

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In poco più di un’ora e venti di gioco la sangallese non ha lasciato scampo a Peyton Stearns (78), qualificandosi per la prima volta in carriera per gli ottavi di finale del Roland Garros grazie al 6-3 6-3 sull’americana. La 29enne di Flawil incrocerà ora la racchetta con Elina Svitolina (7), che non batte dal 2019 e contro cui ha perso le ultime 4 sfide. Prosegue senza intoppi anche la marcia di Iga Swiatek (3). Nel derby con Magda Linette (73), la polacca ha avuto la meglio con un doppio 6-4.