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Tennis Prima volta agli 1/8 per Bencic

Swisstxt

29.5.2026 - 22:21

Belinda Bencic
Belinda Bencic
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Belinda Bencic (WTA 11) non ha voluto concedere spazio alle distrazioni.

SwissTXT

29.05.2026, 22:21

In poco più di un’ora e venti di gioco la sangallese non ha lasciato scampo a Peyton Stearns (78), qualificandosi per la prima volta in carriera per gli ottavi di finale del Roland Garros grazie al 6-3 6-3 sull’americana. La 29enne di Flawil incrocerà ora la racchetta con Elina Svitolina (7), che non batte dal 2019 e contro cui ha perso le ultime 4 sfide. Prosegue senza intoppi anche la marcia di Iga Swiatek (3). Nel derby con Magda Linette (73), la polacca ha avuto la meglio con un doppio 6-4.

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