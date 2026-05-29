Tennis Belinda Bencic approda per la prima volta agli ottavi del Roland Garros

Belinda Bencic (WTA 11) non ha voluto concedere spazio alle distrazioni. In poco più di un’ora e venti di gioco la sangallese non ha lasciato scampo a Peyton Stearns (78), qualificandosi per la prima volta in carriera per gli ottavi di finale del Roland Garros grazie al 6-3 6-3 sull’americana.