Non sta vivendo un momento particolarmente facile Aryna Sabalenka (WTA 1).

Eliminata ai quarti di finale al Roland Garros e fuori in semifinale a Berlino, la numero uno del mondo ha dovuto dire addio ai sogni di gloria già agli ottavi a Wimbledon.

Messa in difficoltà da Naomi Osaka (14), la bielorussa si è dovuta arrendere con il punteggio di 6-2 7-6 (7/2). Ieri erano state eliminate Elena Rybakina (2) e Iga Swiatek (3).

Senza più top 3, Jessica Pegula (4) può ora credere nel colpaccio. La statunitense ha superato per 4-6 6-3 6-1 la connazionale Iva Jovic (16).