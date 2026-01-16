Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori A Melbourne, in allenamento con Casper Ruud, Roger Federer dimostra di non aver perso nulla in fatto di eleganza in campo. 16.01.2026

Roger Federer sarà l'ospite principale della prima cerimonia di apertura degli Australian Open domenica. Ecco come giudica i suoi successori sul campo.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Federer si dice entusiasta della nuova era del tennis, guidata da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che considera degni eredi dei grandi campioni.

La finale epica del Roland Garros tra i due, durata oltre cinque ore, ha colpito profondamente il renano, che la definisce una delle partite più grandi di sempre.

Pur restando vicino al tennis e protagonista agli Australian Open, Federer esclude per ora un futuro da allenatore, concentrandosi sulla famiglia e su altri impegni. Mostra di più

A tre anni dal suo ritiro, Roger Federer ritiene che il tennis sia in buone mani. È entusiasta dell'attuale coppia di fuoriclasse Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, così come lo è il resto del mondo del tennis.

«È fantastico per questo sport», ha detto il 44enne di Basilea, che vanta 20 titoli del Grande Slam e una rivalità con Rafael Nadal e Novak Djokovic, durante una conferenza stampa a Melbourne. «Il loro tennis è incredibile».

Anche la finale di Parigi, in cui Alcaraz ha respinto tre match point di Sinner e ha vinto al quinto set dopo cinque ore e mezza, ha lasciato un'impressione indelebile sul basilese. «Quella finale è stata completamente surreale».

Il mondo dello sport si è fermato

Una partita come l'ultima finale del Roland Garros è «fantastica» per il tennis.

«Ho l'impressione che da un momento all'altro, in quell'epico quinto set, tutto il mondo dello sport si sia fermato e abbia guardato con il fiato sospeso verso Parigi», ha detto Federer. «È stata probabilmente una delle più grandi partite della storia».

In seguito i due hanno confermato la loro fama con altre finali, in particolare a Wimbledon e agli US Open. Lo spagnolo e l'italiano si sono divisi equamente gli ultimi otto titoli del Grande Slam.

Presto Carlitos avrà la possibilità di completare il suo Grande Slam in carriera a Melbourne, dove non ha mai raggiunto la finale. «Alla sua età sarebbe una follia», dice King Roger. «Vediamo se riesce a fare la pazzia. Lo spero, sarebbe un momento incredibile per il nostro gioco».

Per ora Federer non vuole allenare

Per la prima volta quest'anno gli Australian Open prevedono una grande cerimonia di apertura il primo giorno, e Federer avrà un ruolo importante. Ma non si vede come allenatore... almeno non nel prossimo futuro.

«Non bisogna mai dire mai», ha sottolineato. «Ma sono molto impegnato e ho quattro figli. Quindi al momento non c'è alcuna possibilità», ha detto con un sorriso.