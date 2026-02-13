Si è completato con gli ultimi due incroci il quadro dei quarti di finale del tabellone femminile di Wimbledon.

Da una parte si sfideranno Linda Noskova (WTA 12) ed Elise Mertens (27). La ceca ha avuto la meglio in due set su Madison Keys (22) mentre la belga ha fatto lo stesso contro l'altra ceca Marie Bouzkova (23).

Sull'erba londinese ha dovuto faticare maggiormente l'italiana Jasmine Paolini (17), portata alla terza frazione da Alexandra Eala (32) ma che alla fine ha raggiunto l'ucraina Marta Kostyuk (13), dal canto suo vittoriosa su Ashlyn Krueger (102).