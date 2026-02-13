Alexander Zverev
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Si è bruscamente interrotto già ai 32esimi di finale del Masters 1000 di Montréal il cammino di Alexander Zverev (ATP 3).
Il tedesco è stato eliminato da Tallon Griekspoor (69) con il punteggio di 6-7 (3/7) 6-2 6-4.
Poco prima, il torneo canadese ha perso pure la testa di serie numero 2 Félix Auger-Aliassime (4), costretto a ritirarsi ancor prima di scendere in campo contro Titouan Droguet (119) a causa di un infortunio alla schiena.
Niente da fare nemmeno per Daniil Medvedev (6) e Taylor Fritz (9), entrambi estromessi in entrata.